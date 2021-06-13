В Камешковском районе ликвидирован крупный пожар в заброшенном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 12 июня в 17.44 на пульт диспетчеров Камешковского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о пожаре в поселке Мирный.

Прибывшие на место ЧП пожарные расчеты выяснили, что на улице Садовой горит дом барачного типа, в котором давно никто не живет. При этом огонь угрожал перейти на соседний дом.

В Мирный были стянуты девять пожарных машин и 24 человека из числа личного состава МЧС. К счастью, никто не погиб и не пострадал, а дома удалось отстоять. Общая выгоревшая площадь составила 160 квадратных метров. Сгорели кровля и чердачные помещения вспыхнувшего дома.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.