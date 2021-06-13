В Александрове 17 семей нуждаются в жилье после пожара в общежитии

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, накануне ему удалось побывать на месте пожара на улице Маяковского в Александрове. В ходе беседы с руководством Александровского района выяснилось, что семь семей из пострадавшего общежития уже переселили в маневренный фонд, еще десять находятся в ожидании, им должны предоставить крышу над головой в ближайшее время.

По словам губернатора, сейчас решается вопрос о целесообразности восстановления пострадавшего здания. Если будет принято решение его снести — людям предоставят новые квартиры, если решат ремонтировать — александровцам придется ждать окончания работ в маневренном фонде.

- Дал поручение составить смету на ремонт помещений маневренного фонда, в который переедут люди, пока проводится капремонт их дома или готовится расселение (по какому пути пойдем, станет ясно после экспертизы, ориентировочно в среду), - резюмировал Владимир Сипягин.

Напомним — в общежитии, расположенном в доме №1 по улице Маяковского города Александрова пожар вспыхнул в ночь на 12 июня. В результате у пятиэтажки выгорела кровля на общей площади 900 квадратных метров, было эвакуировано 86 человек, в том числе 10 детей.

Причины случившегося в настоящее время устанавливают дознаватели регионального главка МЧС. Часть погорельцев сразу же после ЧП разместили в местной школе.