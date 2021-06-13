Во Владимире во время пожара в жилом доме пострадала 81-летняя женщина

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о пожаре в пятиэтажном доме №205 по улице Добросельской поступила на пульт дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях в 15.10. Вскоре к месту ЧП прибыли шесть пожарных машин и 19 огнеборцев.

К моменту приезда расчетов один из подъездов заволокло дымом. Звено газодымозащитников пробралось в квартиру, в которой происходил пожар, и потушили пламя. Выгоревшая площадь составила всего 0,5 квадратных метра — сгорело постельное белье. К счастью, никто в огне не погиб, однако 81-летней хозяйке квартиры потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.