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Общество13 июня 2021 9:54

Во Владимирской области за сутки коронавирус подтвердился у 47 человек

Эти сведения были получены в ходе лабораторных исследований на утро 13 июня
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, наибольшее количество заразившихся зарегистрировано во Владимире, где подтверждено девять новых случаев коронавируса. На втором месте Гусь-Хрустальный и Ковровский районы, где подтверждено по пять новых случаев, на третьем — Муромский, Камешковский и Александровский районы с четырьмя новыми заражениями в каждом.

В Петушинском районе выявлено три новых заражения, в Собинском, Судогодском и Киржачском районах по два, в Меленковском, Суздальском, Кольчугинском, Юрьев-Польском районах и в Радужном по одному новому случаю.

Таким образом, на сегодняшний день во Владимирской области официально подтвержден 34171 случай заражения коронавирусной инфекцией с начала эпидемии. Исследования продолжаются.