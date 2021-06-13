Во Владимирской области за сутки коронавирус подтвердился у 47 человек

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, наибольшее количество заразившихся зарегистрировано во Владимире, где подтверждено девять новых случаев коронавируса. На втором месте Гусь-Хрустальный и Ковровский районы, где подтверждено по пять новых случаев, на третьем — Муромский, Камешковский и Александровский районы с четырьмя новыми заражениями в каждом.

В Петушинском районе выявлено три новых заражения, в Собинском, Судогодском и Киржачском районах по два, в Меленковском, Суздальском, Кольчугинском, Юрьев-Польском районах и в Радужном по одному новому случаю.

Таким образом, на сегодняшний день во Владимирской области официально подтвержден 34171 случай заражения коронавирусной инфекцией с начала эпидемии. Исследования продолжаются.