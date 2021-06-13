Во Владимире один человек пострадал в ДТП у поворота на аэропорт

По информации УГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 07.30 на улице Ноябрьской легковой автомобиль «Хендай Солярис» вылетел с трассы в кювет и врезался в придорожные деревья. В результате пострадал один человек. На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, аварийно-спасательная служба, подразделения МЧС и бригада «скорой помощи».

В региональном ГУ МЧС уточнили, что пострадавшего водителя пришлось деблокировать, так как его зажало в салоне разбитой машины. По сведениям регионального главка полиции, им оказался парень 1999 года рождения, с травмами его доставили в больницу.

На месте ДТП работали четыре спецмашины 12 сотрудников экстренных служб.

По факту аварии в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.