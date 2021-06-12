В Александровском районе открыли мемориальную доску генералу Ивану Бутурлину

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12 июня губернатор Владимир Сипягин и заместитель председателя Следственного комитета РФ Александр Фёдоров открыли мемориальную доску русскому генералу Ивану Бутурлину в селе Крутец Александровского района.

В селе Крутец находилось родовое имение генерала - усадьба Бутурлиных-Зубовых. Ансамбль включает в себя главный дом и парк. Там развёрнут ряд экспозиций, в том числе посвящённая Ивану Бутурлину.

Иван Бутурлин стоял у истоков создания русской регулярной армии, командовал лучшими полками – Преображенским и Семёновским. 10 лет он был в шведском плену, по возвращении в Россию продолжил службу. Здесь, на Александровской земле, он нашёл свой последний приют.

Заместитель председателя Следственного комитета РФ Александр Федоров. Также назвал открытие памятной доски генералу знаковым событием и выразил надежду, что в дальнейшем на Александровской земле появится целый мемориальный комплекс, посвященный великому российскому деятелю, его делам и делам его соратников.

Также в рамках поездки в Александровский район высокие гости приняли участие в литии по генералу Бутурлину в Троицком соборе, возложили цветы к усыпальнице Ивана Ивановича, осмотрели ряд экспозиций музея-заповедника «Александровская слобода», в том числе приуроченных ко Дню России и 100-летию музея.