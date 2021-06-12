Погорельцев из Александрова разместили в школе

Глава региона узнал о пожаре в Александрове. Напомним, что в доме 1 по ул. Маяковского сгорела крыша, площадь пожара составила 900 квадратных метров.

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С 2019 года дом был без управления. По данным 2019 года УК ООО «Содружество», количество зарегистрированных – 114 человек, в т.ч. 81 собственник.

Вечером губернатор сам планирует побывать на месте и обсудить дальнейшие планы по восстановлению дома.