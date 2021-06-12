Во Владимирской области подняли российский триколор в стратосферу

Фото предоставлено ОНФ

Накануне Дня России активисты Народного фронта вместе с партнерами подняли один из главных символов страны — российский триколор – в стратосферу. Летательный аппарат с ним стартовал с аэродрома Раздолье во Владимирской области и поднялся на высоту в 26,6 тысяч метров.

Для проведения уникальной патриотической акции Народный фронт обратился к организации «Стратонавтика», которая специализируется на запуске в стратосферу различных исследовательских, развлекательных и других миссий.

- Сложная задача перед запуском — согласовать маршрут полета. Мы выбрали точку взлета аэропорт в Раздолье. Средняя продолжительность полета в стратосферу полтора-два часа. Все это время наши камеры ведут съемку миссии. Есть и нюансы – из-за изменчивой розы-ветров точки старта и место приземления аппарата могут достигать десятков километров, – объяснил Денис Ефремов, руководитель «Стратонавтики».

Наблюдать за патриотической акцией приехали и участники конкурса «Большая перемена» – 13 школьников, интересующихся наукой и техникой.

Единственным «врагом» запуска могла стать непогода, но за 15 минут до старта ветер стих, а грозовая туча прошла буквально в паре сотен метров от аэродрома. Поднявшись на высоту около 3 тысяч метров, камера на борту летающего объекта передала на землю абсолютно солнечное небо. Подъем до пиковой высоты занял примерно два часа, после чего аппарат стал опускаться на землю.

Финальной точкой патриотической акции стала экскурсия по аэродрому, где школьникам показали самолеты и вертолеты, а также рассказали об их технических характеристиках.