Во Владимирской области 12 июня коронавирусом заболело 48 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 12 июня лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

10 случаев во Владимире, 6 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Муромском, по 4 случая - в Петушинском, Ковровском районах, по 3 - в Вязниковском, Камешковском районах, по 2 случая в Александровском, Киржачском, Меленковском районах, по 1 - в Суздальском, Кольчугинском, Собинском, Судогодском, Юрьев-Польском, Селивановском районах и Радужном.

Всего в области зарегистрировано 34 124 случая заболевания (7783 сл. в г. Владимире, 4127 сл. в Гусь-Хрустальном, 3750 сл. о. Муром, 2444 сл. в Ковровском, 2153 сл. в Александровском, 2004 сл. в Петушинском, 1435 сл. в Юрьев-Польском, 1333 сл. в Вязниковском, 1519 сл. в Кольчугинском, 1276 сл. в Суздальском, 1057 сл. в Собинском, 1071 сл. в Киржачском, 948 сл. в Меленковском, 795 сл. в Камешковском, 751 сл. в Гороховецком, 721 сл. в Селивановском, 528 сл. в Судогодском, 429 сл. в г. Радужном).