На пожаре в Александрове было эвакуировано 86 человек

Фото ГУ МЧС по Владимирской области

12 июня в 2.30 загорелся дом на улице Маяковского в Александрове. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место.

Когда спасатели прибыли на место, горела крыша 5-этажного дома по всей площади. Было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для эвакуации людей и тушения пожара.

- Пожарные не дали огню распространиться в жилую часть дома и ликвидировали горение кровли на общей площади 900 кв. м. Погибших и пострадавших нет. На пожаре было эвакуировано 86 человек, в том числе 10 детей. Сейчас местной администрацией решается вопрос о размещении погорельцев, - сообщили в областном управлении МЧС.

К ликвидации пожара привлекалось 12 единиц техники, 36 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.