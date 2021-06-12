Музей деревянного зодчества – самая популярная достопримечательность во Владимирской области по мнению россиян

Аналитический центр НАФИ представил путеводитель «Неисследованная Россия: 85 мест, которые надо посетить» по итогам всероссийского исследования.

В брошюре представлен перечень туристических объектов страны, которые, по мнению россиян, являются наиболее интересными и перспективными. Сначала для каждого из регионов страны был составлен полный перечень региональных достопримечательностей. На основе кратких опросов населения выделялись наиболее интересные для туристов места.

Все отобранные достопримечательности эксперты распределили по категориям: военно-патриотические, индустриальные, природные, культурные, развлекательные, религиозные и другие.

В лидерах среди туристических достопримечательностей регионов России: Долина Гейзеров (Камчатский край), Большое Яшалтинское озеро (Республика Калмыкия), Горный хребет Дуссе-Алинь (Хабаровский край), Ленские столбы (Республика Саха), Шато-Эркен (Кабардино-Балкарская Республика).

Во Владимирской области самой популярной достопримечательностью стал Музей деревянного зодчества в Суздале.

Опрос проводился в формате онлайн в каждом субъекте РФ. Всего в нем приняли участие более 1200 респондентов.