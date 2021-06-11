Сквер в честь 75-летия учреждения Владимирской области передумали делать

Власти Владимирской области не забыли о планах обновления сквера за "белым домом". Напомним, что при губернаторе Светлане Орловой там планировалось создать что-то наподобие сквера по случаю 75-летию учреждения Владимирской области. Однако сейчас эти планы уже не актуальны.

Как рассказала нам глава областного департамента ЖКХ Елена Семёнова, планы по благоустройству сквера за "белым домом" во Владимире, где расположен фонтан, изменились. Власти рассматривают как минимум два варианта благоустройства и заверяют, что оба будут для Владимира весьма необычными. Остальные подробности обещают раскрыть позже.

Напомним, что закладной камень здесь появился пару лет назад, по случаю празднования 75-летия области. Но никакие работы не начались.