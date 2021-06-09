Владимирцев приглашают стать донорами и сдать кровь

С 9 по 15 июня с восьми утра до 14:00 во Владимирской областной станции переливания крови (ул. Студенческая, 5) любой желающий сможет принять участие в донорской акции и сдать кровь. 9 июня к акции уже присоединились представители Молодежной думы при Законодательном Собрании, на очереди – «Молодежка ОНФ» и ряд других общественных организаций. Напоминаем, что донором может стать любой здоровый человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к сдаче крови. На процедуру сдачи крови необходимо прийти с паспортом. Во Владимирской области кровь можно сдать в Областной станции переливания крови, в ее филиале в городе Вязники и в отделении переливания крови Муромской городской больницы №3. В разное время года востребована разная кровь, сейчас срочно нужна третья группа крови с положительным резус-фактором – ее запас достиг критического минимума. Также не хватает четвертой группы крови с отрицательным резус-фактором. Получить подробную информацию о донорстве и задать свои вопросы можно на сайте www.yadonor.ru или по бесплатному телефону «горячей линии» Службы крови: 8 (800) 333-33-30.