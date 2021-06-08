Ковровские спасатели ловили в квартире летучую мышь

Спасатели Ковровского поисково-спасательного отряда днем 7 июня получили сообщение от девушки, проживающей по улице Строителей. К ней в комнату с балкона залетела летучая мышь, а обитательница комнаты испугалась и позвонила спасателям. Сотрудники отряда приехали на вызов и сумели поймать мышь, аккуратно взяли ее в руки, отвезли в лес и выпустили на свободу. Сами спасатели отмечают, что им повезло: мышь была сонная и не особо сопротивлялась. Кстати, ковровские спасатели далеко не первый раз выручают животных. Им приходилось и вытаскивать застрявших под землей собак, и вынимать птиц, случайно залетевших в вентиляцию, а недавно они снимали с дерева енота.