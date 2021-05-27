В Муроме устроят конькобежную дорожку с искусственным льдом

На оборудование открытой конькобежной дорожки с искусственным льдом на стадионе «Энергия» планируют выделить 169 миллионов рублей. Проект дорожки протяженностью 330 метров готов, получено положительное заключение экспертизы. Кататься на ней можно будет с октября по март, одновременно там сможет тренироваться от 80 до 120 человек. Летом дорожка тоже не будет простаивать: там планируют устроить роликодром конькобежцев и лыжников, а также проводить занятия по велосипедному спорту. Как отмечают в областной администрации, регулярно конькобежным спортом в Муроме занимается 465 детей и подростков под руководством 10 квалифицированных тренеров. Шестеро из них имеют высшую квалификационную категорию, три спортсменки включены состав сборной команды России по конькобежному спорту на 2020-2021 годы, еще четыре человека представляют Владимирскую область на соревнованиях различного уровня.