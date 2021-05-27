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Общество27 мая 2021 16:46

Во Владимирской области ожидается высокий класс пожарной опасности

Во Владимирской области ожидается высокий класс пожарной опасности
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 28 по 30 мая включительно на юго-востоке, а также в центральных районах региона ожидается 4 класс пожарной опасности.

В связи с этим жителям и гостям области рекомендуется не жечь траву в лесах и возле поселков и вовсе отказаться от разведения огня. Также следует помнить, что сейчас еще действует особый противопожарный режим и разводить открытый огонь запрещено, в том числе в мангалах и бочках.

В случае возникновения пожаров и других чрезвычайных происшествий следует немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».