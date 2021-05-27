Уголовное дело в отношении бывшего декана Владимирского юридического института начнут рассматривать в июне

В Ленинский районный суд Владимира поступило уголовное дело по обвинению бывшего декана факультета права и управления ФКОУ «ВЮИ ФСИН России» в получении взятки в крупном размере. 2 июня по делу состоится предварительное слушание в закрытом судебном заседании. Напомним, по версии следствия, декан при исполнении служебных обязанностей получил через посредника 165 тысяч рублей в качестве взятки и принял в институт на заочное отделение студента, который не сдавал вступительные экзамены. Кроме того, с августа 2016 по январь 2020 года Валерий Морозов вносил в документацию сведения об успешной сдаче этим студентом зачетов и экзаменов, хотя на самом деле обучения тот не проходил. Также следователи завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, выступившей в качестве посредника при передаче взятки. Свою вину она признала и раскаялась.