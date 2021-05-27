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Общество27 мая 2021 16:01

В Юрьев-Польском инспекторы ДПС спасли водителя из полной дыма машины

Мужчина едва не отравился едким дымом от перегревшегося двигателя
Алексей КОТМЫШЕВ
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Антон Русин (слева) и Станислав Халиков. Фото: УМВД России по Владимирской области

Антон Русин (слева) и Станислав Халиков. Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление МВД России по Владимирской области, на днях инспекторы ДПС отдела ГИБДД по Юрьев-Польскому району Антон Русин и Станислав Халиков проезжали мимо городского рынка, когда заметили, что из стоявшего на парковке автомобиля валит густой дым.

Приблизившись, полицейские заметили, что внутри находится водитель без сознания. Инспекторы открыли салон, вытащили водителя и вызвали «скорую помощь».

Как оказалось, мужчина задремал в автомобиле, не выключив двигатель. После долгой работы агрегат перегрелся и стал выделять едкий дым, который начал поступать в салон. Если бы не подоспевшие вовремя стражи порядка, ситуация могла бы обернуться печальным исходом. К счастью, помощь подоспела вовремя, и человек остался жив.