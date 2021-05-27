Владимирский пациент не смог получить бесплатное лекарство

Врач назначил пациенту жизненно необходимый лекарственный препарат «Эксджива», который нужно было принимать один раз в месяц. Однако городской больницей № 2 города Владимира обеспечение инвалида жизненно важным лекарством в сентябре 2020 года не производилось, он был вынужден покупать его за свой счет, на это потрачено более 64 с половиной тысяч рублей. В этой связи на имя главного врача указанного выше лечебного учреждения прокуратурой внесено представление, по результатам его рассмотрения лекарством пациент обеспечен. Кроме того, прокурор города обратился в судебные органы с исковым заявлением о взыскании с больницы денежных средств, затраченных пациентом на приобретение препарата. Требования прокурора удовлетворены, в пользу пациента взысканы потраченные деньги, выдан исполнительный лист.