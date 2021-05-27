Во Владимире в 2021 году построят два "приподнятых" пешеходных перехода

Фото с сайта vladimir-city.ru.

Мэрия Владимира сообщает, что на Судогодском шоссе в настоящее время началсь реализация проекта строительства пилотного "приподнятого" пешеходного перехода повышенной безопасности. Впервые о нем говорили еще в апреле.

"Приподнятый" пешеходный переход отличается от обычного тем, что его площадка для пешеходов находится на 7 см выше уровня проезжей части. По статистике они сильно увеличивают безопасность пешеходов, так как автотранспорт, заезжая по мини-пандусам на такой переход, вынужден снижать скорость. Такие "приподнятые" пешеходные переходы уже хорошо зарекомендовали себя в Москве и других крупных городах России.

Еще один подобный пешеходный переход планируется построить в этом году на улице Большой Московской.