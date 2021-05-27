В Муроме построят новую детскую поликлинику

Старое здание поликлиники на улице Красноармейской признали ветхим и решили не ремонтировать, в 2023 году эксплуатировать его будет уже нельзя. В этом году для создания новой поликлиники начнут готовить площадку, переносить коммунальные сети и закладывать фундамент. На этой уйдет около 25-30 миллионов рублей, которые найдут за счет перераспределения бюджета, а всего строительство нового здания обойдется в 350 миллионов, большую часть которых выделят в следующем году. Напомним, сейчас поликлиника с 14-ю педиатрическими участками много лет ютилась в здании 1929 года постройки. Кабинетов не хватает, при этом врачи принимают детишек из Мурома и Муромского района в три-четыре смены.