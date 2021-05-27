Кольчугинец, трижды садившийся пьяным за руль, получил реальный срок

Жителя Кольчугинского района признали виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сев в очередной раз пьяным за руль и повстречавшись с полицией, он отказался проходить медицинское освидетельствование. Кроме того, он уже дважды был судим за вождение в пьяном виде. За это его направляли на обязательные работы, запрещая управлять автомобилем. Но на третий раз ему назначили реальное лишение свободы, отправив на три года в колонию-поселение. Кроме того, ему на тот же срок запретили управлять транспортом. Приговор вступил в законную силу.