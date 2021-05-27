Более 250 тысяч владимирцев пройдут диспансеризацию

По плану диспансеризацию в этом году должны пройти 257 тысяч жителей Владимирской области и более 62 тысяч человек в рамках проведения профосмотров. Во время обхода врачей постараются выявить хронические и онкологические заболевания, которые становятся причиной инвалидности и ранней смертности. Это болезни системы кровообращения, бронхолегочные заболевания, сахарный диабет и онкопатология. Основной акцент делается на скрининге онкологических заболеваний следующих локализаций: шейка матки, молочные железы, предстательная железа, толстый кишечник и прямая кишка, пищевод. С 1 июля 2021 года в объем диспансеризации будут включены дополнительные методы обследования, направленные на оценку состояния здоровья лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Диспансеризация взрослого населения проводится 1 раз в 3 года – для лиц в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно – для лиц в возрасте 40 лет и старше. Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно (за исключением года проведения диспансеризации). Пройти диспансеризацию можно в территориальной поликлинике по месту прикрепления.