В Камешковском районе ликвидирован торфяной пожар на площади 9 гектаров

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 26 мая диспетчерам пожарной охраны поступило сообщение о горящей лесоторфяной подстилке на торфянике в районе Тереховиц. На разведку выехали специалисты МЧС с беспилотниками и личный состав пожарно-спасательной части №63 Камешково.

Тоднако оказалось, что к очагу пожара проехать на технике невозможно, так что огнеборцы решили донести все необходимое для тушения — мотопомпы и ранцевые огнетушители, пешком.

В результате горение торфяника было ликвидировано на площади 9 гектаров, в результате пожара не пострадали ни люди, ни населенные пункты. Причину произошедшего в настоящее время устанавливают дознаватели МЧС.