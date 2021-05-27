В Вязниковском районе начал работу понтонный мост через Клязьму

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, на Клязьме в нынешнем году половодье прошло без происшествий. В настоящее время лодочная переправа, которая была организована между Вязниками и Заречной зоной, которая каждую весну оказывается отрезанной водой от остальной части региона, прекратила свое действие.

В то же время, понтонный мост на этом месте, который традиционно разводят на время половодья, был возвращен на обычное место, и по нему возобновилось сообщение.

В региональном главке МЧС также напомнили, что с 1 июня во Владимирской области открывается купальный сезон, в связи с чем жителям и гостям области следует быть внимательнее и осторожнее и не разрешать детям купаться одним и в местах, которые официально для купания не разрешены. Взрослым также следует купаться только в разрешенных местах.