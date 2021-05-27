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Происшествия27 мая 2021 11:19

Жительница Владимира хотела купить кроватку по объявлению и стала жертвой мошенника

За обман горожанина оштрафовали на пятнадцать тысяч рублей
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Еще осенью 2018 года мужчина решил подзаработать и дал объявление в интернете о продаже детской мебели, которой на самом деле у него не было. Ему написала владимирка, которая захотела приобрести кроватку ребенку почти за 12 тысяч рублей. Поверив автору объявления, она перевела ему всю сумму на личную карту, но мебель так и не получила, деньги к ней тоже не вернулись. Когда обманщика нашли, он полностью признал вину. Приговором Октябрьского районного суда его оштрафовали на пятнадцать тысяч рублей.

Криминал