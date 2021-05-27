Жительница Владимира хотела купить кроватку по объявлению и стала жертвой мошенника

Еще осенью 2018 года мужчина решил подзаработать и дал объявление в интернете о продаже детской мебели, которой на самом деле у него не было. Ему написала владимирка, которая захотела приобрести кроватку ребенку почти за 12 тысяч рублей. Поверив автору объявления, она перевела ему всю сумму на личную карту, но мебель так и не получила, деньги к ней тоже не вернулись. Когда обманщика нашли, он полностью признал вину. Приговором Октябрьского районного суда его оштрафовали на пятнадцать тысяч рублей.