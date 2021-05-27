Во Владимирской области выделили 12 миллионов на борьбу с борщевиком Сосновского

Как рассказали в пресс-службе филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области, со второй половины мая сотрудники филиала приступили к химическим обработкам территорий против этого растения. В 50-60-е годы ХХ века растение продолжали культивировать, изучая его действие на крупный рогатый скот. Эксперименты прекратились, когда подтвердилось, что тот же сок борщевика при попадании внутрь организма животного вызывает у коров нарушение лактации и бесплодие. От выращивания борщевика в качестве кормового растения отказались, но совсем избавиться от него не удалось. Растение оказалось на редкость живучим, способным переносить как сильные морозы, так и жару с засухой, и при этом давать до 10 тысяч семян, способных прорастать в течение семи лет.

– Сегодня борщевик Сосновского официально включен в Отраслевой классификатор сорных растений и подлежит уничтожению во всех местообитаниях, – рассказывает руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Марина Олимова. – Во Владимирской области разработана специальная программа по борьбе с борщевиком. В прошлом году, например, на эти цели были выделены беспрецедентные средства – порядка 12 миллионов рублей, и в этом году финансирование не уменьшилось.

Борщевик растет практически во всех районах Владимирской области, но наиболее неблагополучными в этом плане признаны Гороховецкий, Вязниковский и Юрьев-Польский районы. В последние годы ядовитый сорняк «приходит» с заброшенных полей, окраин лесов и оврагов в города и села. В этом году агрономами владимирского филиала Россельхозцентра планируется обработать 169 гектар засоренных земель – это на 42 гектара больше, чем в прошлый год. Впервые заявки на обработку от борщевика Сосновского поступили от муниципальных образований Александровского, Собинского, Юрьев-Польского районов.