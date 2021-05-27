Депутаты владимирского Заксобрания от КПРФ предлагают запретить детским омбудсменам состоять в какой-либо партии

Утверждение в должности нового уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области на последнем заседании ЗС привело к вполне ожидаемым последствиям. Депутаты КПРФ, которых не устроило, что новый детский омбудсмен Юлия Раснянская состоит в партии "Единая Россия", внесли в Заксобрание новый законопроект.

По нему предлагается сделать так, чтобы человек, который в будущем утверждался на должность уполномоченного по правам ребенка, обязан быть беспартийным, а если он до этого состоял в какой-либо партии, то он должен выйти из ее состава.

Напомним, что в конце мая на заседании ЗС по поводу партийности детского омбудсмена шли весьма горячие дискуссии. Представители КПРФ считают, что партийность будет влиять при принятии решений, а представители "Единой России" считают, что в работе с детьми это вряд ли может оказать какое-либо влияние. Дошло до того, что "коммунисты" стали предполагать, что дети могут стать орудием в политической борьбе на выборах, а представители "ЕР" заявили, что это, скорее сделают в КПРФ, где "до сих пор принимают в пионеры".