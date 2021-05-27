Бывший адвокат во Владимире осужден за мошенничество

Октябрьским районным судом города Владимира вынесен приговор сорокадвухлетней местной жительнице, которую признали виновной в мошенничестве. Как установило следствие и суд, с июля 2016 по апрель 2017 года она, введя в заблуждение потерпевшую, получала от нее ежемесячно деньги под условием передачи их в качестве взятки сотрудникам полиции за непринятие мер по пресечению незаконной игорной деятельности, организованной потерпевшей. Всего экс-адвокат получила от потерпевшей более миллиона рублей, при этом выполнять свои обещания не собиралась. В апреле 2017 года незаконная игорная деятельность потерпевшей была пресечена сотрудниками полиции. Вину бывший адвокат не признала. С учетом ранее вынесенного в отношении нее приговора окончательное наказание ей назначено в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 1 год 4 месяца. Приговор суда в законную силу не вступил.