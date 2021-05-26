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Общество26 мая 2021 17:04

В Селивановском районе дороги отремонтировали по требованию прокуратуры

Виновное должностное лицо привлекли к ответственности
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Прокурорская проверка показала, что на 13-ом километре автомобильной дороги Красная Горбатка-Копнино-Новый Быт-Ильинское есть ямы и выбоины, а на всей протяжённости автомобильной дороги по улице Шоссейная в поселке Новый Быт имелись выбоины, проломы, просадки проезжей части. Также в деревне Курково, расположенной на 23-ем километре автомобильной дороги Красная Горбатка-Чертково-Ольгино, обнаружены многочисленные ямы и трещины дорожного полотна. По результатам внесённого прокуратурой представления дороги приведены в надлежащее состояние, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.