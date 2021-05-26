Владимирское предприятия оштрафовали на двести тысяч рублей за свалки на участке

Госинспекторы управления Россельхознадзора в марте года проверили предприятие во Владимире, в собственности которого есть участок сельхозназначения в Собинском районе, площадью 4 гектара. Еще в сентябре 2019 года было установлено, что участок зарастает сорняками, деревьями и кустарниками, кроме того, там есть две свалки строительного мусора и отходов производства, занявшие в общей сложности 93 квадратных метра. По факту нарушений в отношении юрлица возбудили административное дело, признали предприятие виноным и оштрафовали его на 400 тысяч рублей. Однако предприятие не согласилось с постановлением и обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с жалобой и просьбой отменить постановление Россельхознадзора. Суд изменил постановление в части меры административной ответственности, и назначил акционерному обществу наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. Он оплачен юрлицом в полном объеме.