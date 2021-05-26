Муромский военнослужащий избил сослуживца

Во Владимирской области военнослужащего одной из расположенных в Муроме частей признали виновным в неуставных отношениях со своим сослуживцем. По информации ЗВО СВО по Владимирскому гарнизону, солдат-срочник в июне прошлого года под надуманными предлогами, связанными с ненадлежащим исполнением своих обязанностей, трижды избил своего сослуживца, нанося удары по различным частям тела. В итоге дело дошло до суда. Рядового признали виновным в избиении товарища и за рукоприкладство оштрафовали на десять тысяч рублей.