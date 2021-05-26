Во Владимирской области похититель ребенка останется под стражей до 28 августа

Ковровский городской суд продлил срок содержания под стражей жителю деревни Макариха, который похитил ребенка. Мужчина останется в СИЗО до 28 августа.

Напомним, мальчик пропал 28 сентября прошлого года. Он возвращался из школы, вышел из автобуса в поселке Горки, но домой не вернулся. Ребенка искали полицейские, волонтеры, местные жители, военные.

В середине ноября ребенка нашли живым в соседней деревне. Его удерживал в частном доме мужчина. Информацию о местонахождении первоклассника поступила по каналам Интерпола. Мужчину также обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера.