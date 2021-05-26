У Судогодской полиции появился новый начальник

Тридцативосьмилетний Дмитрий Герасимов в 2007 году окончил Владимирский юридический институт ФСИН России. На службу в органы внутренних дел поступил в 2007 году, начав трудовую деятельность в УВД по г. Владимиру в должности оперуполномоченного. 24 мая 2021 года приказом УМВД России по Владимирской области он назначен на должность начальника ОМВД России по Судогодскому району, 26 мая его представили личному составу. Заместитель начальника УМВД России по Владимирской области вручил вновь назначенному руководителю служебное удостоверение и пожелал успехов в оперативно-служебной деятельности и обеспечении правопорядка.