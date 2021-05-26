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Общество26 мая 2021 15:09

В Александрове обновили городской сквер

Реконструкция длилась два года
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Работы по реновации городского сквера в Александрове стартовали в прошлом году и проводились в два этапа. На первом выполнили демонтаж и вертикальная планировка территории, убрали старую растительность, уложили дорожки из тротуарной плитки, устроили газон, лестничные марши и наружное освещение. Второй этап включал в себя установку малых архитектурных форм. В сквере появилась интересная входная группа и два арт-объекта − сердце и символичная буква «А», а также скамейки, урны и фонтан. Работы полностью завершены, фонтан запущен.