В "Палатах" откроется выставка, посвященная писателю Валерию Янковскому

28 мая исполняется 110 лет со дня рождения известного писателя, нашего земляка Валерия Янковского. К этой дате Владимиро-Суздальский музей-заповедник открывает выставку «Век Янковского» – название отсылает к долгой и плодотворной жизни Валерия Юрьевича, в течение которой ему довелось стать очевидцем и участником многих значимых событий отечественной истории.

Богатый жизненный путь Янковского пролегал через эмиграцию – и службу в Красной Армии, политические репрессии и многочисленные приключения. История собственной семьи и пережитые события дали пищу для повестей и рассказов. Писательский талант Валерия Янковского в полной мере раскрылся во Владимире, где он жил с 1968 года. В 2010 году Валерию Юрьевичу Янковскому посмертно было присвоено звание почетного гражданина Владимирской области.

Большая часть экспонатов передана музею сыном писателя Арсением Янковским. Бесценную помощь в организации выставки оказал Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, предоставивший ряд уникальных фотографий из своей коллекции.