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Общество26 мая 2021 14:04

Владимир продолжают украшать цветами и цветочными композициями

На Ерофеевском спуске установили "Корбалик"
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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фото с сайта городской администрации

фото с сайта городской администрации

Сотрудники городских коммунальных предприятий ежедневно проводят работы по наведению порядка на улицах Владимира. Сегодня к этим работам привлечено 77 рабочих и 11 единиц техники муниципального МКУ «Благоустройство».

На ул. Георгиевской, Спасском холме, путепроводе на Октябрьском проспекте установлены вазоны с цветами. У памятника Александру Невскому в цветник высажены цветы. На перекрестке ул. Горького с пр. Строителей выполнена обсадка топиарной фигуры «Ослик». Установлена конструкция вертикального озеленения «Кораблик» на Ерофеевском спуске.