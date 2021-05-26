Владимир продолжают украшать цветами и цветочными композициями

фото с сайта городской администрации

Сотрудники городских коммунальных предприятий ежедневно проводят работы по наведению порядка на улицах Владимира. Сегодня к этим работам привлечено 77 рабочих и 11 единиц техники муниципального МКУ «Благоустройство».

На ул. Георгиевской, Спасском холме, путепроводе на Октябрьском проспекте установлены вазоны с цветами. У памятника Александру Невскому в цветник высажены цветы. На перекрестке ул. Горького с пр. Строителей выполнена обсадка топиарной фигуры «Ослик». Установлена конструкция вертикального озеленения «Кораблик» на Ерофеевском спуске.