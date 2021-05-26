В Юрьевце и Энергетике открылись пункты вакцинации от коронавируса

26 мая в микрорайонах областного центра открылись дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. Первый пункт – в филиале городской больницы №6 в микрорайоне Энергетик на ул. Энергетиков, 31, второй – в здании администрации в Юрьевце на ул. Институтский городок, 1.

Стационарные прививочные пункты работают ежедневно, кроме выходных, с 9 до 12 часов. Вакцинация возможна как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи по номерам колл-центра городской больницы №6: (4922) 77-31-45, 8 (920) 910-80-98. В перспективе записаться на прививку можно будет через портал госуслуг, портал электронной регистратуры и по номеру 122.

Напоминаем, вакцинация предусмотрена для совершеннолетних граждан, не имеющих медицинских противопоказаний. Иммунизация выполняется отечественным препаратом «Спутник V».

Желающим пройти вакцинацию необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.