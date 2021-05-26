В Гусь-Хрустальном районе девочке-инвалиду не нашлось необходимого лекарства

В Гусь-Хрустальном районе произошла еще одна история с нехваткой лекарств для инвалидов. На этот раз с данной проблемой столкнулась 11-летняя девочка-инвалид, которой был поставлен диагноз "билиарная атрезия".

По итогам обследования, проведенного Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н.И.Пирогова, девочке выписали препарат "Урсофальк" (урсосан). Родители ребенка принесли рецепт на его получение в аптеку еще 23 марта 2021 года, но лекарство получить не удалось. Его не было ни в аптеке, нина областном складе лекарств. Рецепт был поставлен на отсроченное обслуживание.

В дело вмешалась прокуратура, которая обратилась в департамент здравоохранения. После этого ребенку выдали лекарства в полном объеме.