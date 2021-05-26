В Вязниковском районе в ДТП попала 13-летняя девочка на мопеде

Как сообщает областная Госавтоинспекция, ДТП произошло в половине пятого вечера 25 мая в микрорайоне Нововязники районного центра.

Девочка 2008 года рождения, управлявшая мопедом «Альфа», не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в забор.

В результате юная мотоциклистка получила черепно-мозговую травму, рану лица, а также ушиб головы — прибывшие на место врачи «скорой помощи» увезли пострадавшую в больницу.

В настоящее время по данному факту в ГИБДД проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.