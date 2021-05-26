В Балакирево случайный знакомый ударил женщину и отобрал у нее телефона

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в минувшем апреле в полицию Александровского района обратилась 34-летняя жительница поселка Балакирево.

Женщина сообщила о том, что накануне распивала спиртное в компании малознакомого мужчины. В какой-то момент собеседник нанес женщине несколько ударов, схватил ее телефон и убежал.

Сыщики в ходе работы выяснили личность подозреваемого, а затем задержали его, им оказался 35-летний местный житель, который сознался в преступлении.

Телефон изъяли и вернули потерпевшей, а подозреваемого на время следствия поместили под арест. По данному факту продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Грабеж».