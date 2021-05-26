На водоемах Владимирской области моторные лодки совершили 152 правонарушения

С 15 мая в регионе стартовал период навигации маломерных судов, в связи с чем владельцы моторных лодок, яхт гидроциклов вышли на водоемы. Инспекторы ГИМС и сотрудники линейного отдела полиции регулярно проводят рейды по акваториям, в ходе которых на сегодняшний день с начала года составили уже 152 протокола об административных правонарушениях, причем 14 из них — на минувшей неделе.

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, во Владимире все чаще судоводители попадаются на перевозке пассажиров без спасательных жилетов — за это предусмотрен штраф от 300 до 500 рублей.

А в Муроме на Оке моторные лодки чаще задерживают за выход на судовой ход — на фарватер, где ходят большие корабли. За это судоводителей могут наказать штрафом на сумму от 5000 до 10000 тысяч рублей, либо лишить права управления маломерным судном на срок от 6 месяцев до одного года.

Рейды на акваториях будут продолжены.