Владимирская спортсменка отобралась на Чемпионат мира по киокусинкай

Евгений Кузнецова - единственная девушка сэнсэй во Владимире. Фото из личного архива спортсменки

23 мая в Москве состоялись Чемпионат России среди мужчин и женщин (18 лет и старше) и Первенство России среди юношей и девушек (12-13 лет, 14-15 лет), юниоров и юниорок (16-17 лет) по киокусинкай, а также региональный турнир "Надежды России".

Сэнсэй из Владимира Евгения Кузнецова заняла первое место в Чемпионате России! Она получила право участвовать в Чемпионате Мира, который пройдет в сентябре в Швейцарии.

Напомним, Евгения Кузнецова - единственная девушка сэнсэй в областном центре. В прошлом году Евгения приняла участие в чемпионате мира по киокусинкай, который проходил в городе Папендаль в Нидерландах. В личном зачете она заняла второе место. После этого девушка получила звание мастера спорта международного класса. Ей присвоили третий дан по киокусинкай и черный пояс.