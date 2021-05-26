В Александровском районе горел продуктовый магазин

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

26 мая около двух часов ночи в поселке Майский Александровского района произошел пожар. Загорелся продуктовый магазин на улице Парковая. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

- На момент прибытия подразделений к месту пожара было установлено, что идет дым из окна магазина. Пожарные в дыхательных аппаратах проникли в задымленное помещение и ликвидировали пожар на площади 15 квадратных метров. В результате пожара пострадала внутренняя отделка. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в областном управлении МЧС.

На пожар привлекалось 4 единицы техники, 13 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.