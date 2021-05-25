Видео обыска в кабинете заместителя губернатора Владимирской области

Скриншот из видео.

Следственный комитет РФ по Владимирской области опубликовал видео обыска в кабинете вице-губернатора 33 региона Романа Годунина, который обвиняется в ограничении конкуренции путем заключения соглашения, чаще именуемого картельным сговором, с извлечением дохода в особо крупном размере.

На видео видно, как к Роману Годунину входят следователи. Они представляются секретарю чиновника, после чего заходят в кабинет. Следователь сразу просит Годунина выложить телефон. Сам чиновник спрашивает, может ли он вызвать адвоката. Следователи соглашаются, но вызывают его сами. Далее следует обыск. Изучаются книги в шкафах, осматриваются документы. Самого Романа Годунина допрашивают.

Напомним, что по версии следствия, в октябре 2020 года между ГУП "ДСУ-3" и компанией-подрядчиком было заключено картельное соглашение, по которому они не сбавляли цену по госконтракту. При этом, следователи считают, что "Годунин, совместно с неустановленными должностными лицами, путем угроз и уговоров склонили руководство ГУП ВО "ДСУ-3" и фирмы конкурента к заключению соглашения (картеля)".