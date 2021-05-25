Новая школа в Коммунаре откроется для школьников уже в сентябре

Строительство нового здания школы №46 в Коммунаре, рассчитанной на 1100 мест, стартовало в сентябре 2019 года, а сейчас близится к завершению. На ее строительство в общей сложности выделили 943 миллиона рублей. В мэрии рассчитывают, что ученики пойдут туда 1 сентября 2021 года. Сейчас собирается школьная мебель, монтируются доски, устанавливается компьютерное оборудование, интерактивные панели, идут поставки учебного оборудования для лабораторий и мастерских, идет отделка спортзала, устанавливается оборудование для двух бассейнов, готовится к установке оборудование кухонь, обустраиваются пешеходные дорожки и проезжая часть около школы.

В одном из корпусов разместят начальная школа, блоки Б (классы для средней школы, кабинеты химии, биологии, астрономии/физики, лаборантские и методические кабинеты и В (классы для учеников средней школы, кабинеты ОБЖ, информатики и иностранных языков) — учебные. В блоке Г расположены входная группа, гардероб и столовая, актовый зал, библиотечно-информационный центр с читальным залом. Блок Д состоит из учебных мастерских, медицинского кластера (стоматологический, процедурный и прививочные кабинеты), двух бассейнов с раздевалками и душевыми. На втором этаже блока Д расположен спортзал с универсальными полями для занятий гимнастикой, тяжелой атлетикой, борьбой, игровыми видами спорта. Блок Е функционально разделен на блок душевых и раздевалок для спортзала и блок кухонных помещений. На втором этаже блока - кабинет школьного психолога. С сентября в школе № 46 планируется открыть около 30 различных секций и кружков для детей, проживающих в микрорайоне и присоединенных территориях.