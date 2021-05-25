Победа или Патриот: владимирцы выбирают название новому скверу

Новый сквер построят во Владимире на пересечении октябрьского проспекта и улицы Мира. Работы разбиты на два этапа. На первом этапе благоустраивается часть сквера вдоль Октябрьского проспекта. К 12 июня здесь появятся вся необходимая инженерная инфраструктура, водоснабжение и водоотведение, система ливневой канализации и электроснабжения для устройства уличного освещения. Также в сквере сформируют центральную и дополнительную аллеи общей площадью 2590 «квадратов», подготовят восемь постаментов под образцы военной техники, а вдоль аллей построят велодорожку общей площадью 890 «квадратов». Вдоль аллей в этом году высадят 80 взрослых алтайских кедров, высотой около двух метров, которые хорошо приживаются в наших условиях, а всего в сквере планируют посадить несколько сотен деревьев – по словам чиновников больше, чем вырубили во время благоустройства. На втором этапе работ, которые запланированы на 2022 год, в сквере появятся фонтан, санузлы, небольшая сцена, детский городок, площадка для размещения полевой кухни, забор вокруг. В выставочном павильоне разместится информация обо всех владимирцах, погибших в Великой Отечественной войне, о воинах-интернационалистах, также там планируют организовать музей с образцами советского оружия, сделанными в Коврове. Пока владимирцам предлагают проголосовать за название сквера. На выбор в мэрии предлагают три варианта: сквер Победы, сквер «Патриот» или Патриотический сквер. Впрочем ,горожане могут предложить и свои варианты.