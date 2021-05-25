Владимирское УФСБ озвучило подробности дела вице-губернатора Романа Годунина

Как сообщили в Управлении ФСБ России по Владимирской области, вице-губернатор Роман Годунин обвиняется в ограничении конкуренции путем заключения соглашения, чаще именуемого картельным сговором, с извлечением дохода в особо крупном размере.

По версии следствия, в октябре 2020 года горадминистрация Владимира начала проведение электронного аукциона по выбору подрядчика на строильство Рпенского проезда, при этом начальная и максимальная цена контракта составила 2 миллиарда 77 миллионов 654160 рублей. В аукционе приняли участие две компании, в том числе ГУП Владимирской области ДСУ-3. При этом оба участника сделали одинаковое предложение о цене контракта на обозначенную выше сумму.

В итоге победителем было признано ДСУ-3, так как оно подало заявку раньше.

- Вместе с тем установлено, что Годунин, совместно с неустановленными должностными лицами, путем угроз и уговоров склонили руководство ГУП ВО «ДСУ-3» и фирмы конкурента к заключению ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, - сообщили в УФСБ России по Владимирской области.

Как выяснили сотрудники ФСБ и следователи, картельное соглашение заключалось в том, что конкурент ДСУ-3 впоследствии получит половину от объема работ по договору субподряда. Таким образом, действия вице-губернатора следствие расценило, как поддержание цены на торгах, что запрещено законодательством о защите конкуренции.

В апреле 2021 года уголовное дело на основании переданных УФСБ материалов было возбуждено следователями регионального главка полиции, однако по указанию областной прокуратуры было передано в СУ СК России по Владимирской области.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Напомним — 25 мая стало известно, что в кабинете вице-губернатора Романа Годунина проводится обыск. Позднее наши источники в областной администрации данную информацию подтвердили.