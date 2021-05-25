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Здоровье25 мая 2021 15:56

Более 100 тысяч жителей Владимирской области прошли первый этап вакцинации от коронавируса

Из них больше 84500 человек получили второй компонент вакцины
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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На 25 мая первый этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошли более 100 тысяч жителей Владимирской области, из них свыше 84 500 человек получили второй компонент вакцины, завершив полный курс вакцинации.

С начала прививочной кампании в регион поступило более 122 тысяч доз иммунобиологических препаратов для проведения вакцинации от коронавируса, 84 процента из них уже использованы.

В медицинских организациях региона развернуто 54 пункта вакцинации. К иммунизации также подключены 18 мобильных ФАПов, которые выезжают в населенные пункты, в различные организации и предприятия.

Без записи прививку можно сделать в гипермаркете «Глобус», в Александрове – в торговом центре «Саша» на ул. Ленина, 13. На днях дополнительный пункт вакцинации был развернут в головном корпусе Детской городской поликлиники №1 г. Владимира на ул. Студеная гора, 20а. В перспективе пункты вакцинации откроются и в других общественных местах.

Как сообщил и.о.директора департамента здравоохранения Александр Жестков, в этом году во Владимирской области планируется привить от новой коронавирусной инфекции не менее 60 процентов взрослого населения, это свыше 600 тысяч человек.

Коронавирус Covid-19