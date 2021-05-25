Более 100 тысяч жителей Владимирской области прошли первый этап вакцинации от коронавируса

На 25 мая первый этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошли более 100 тысяч жителей Владимирской области, из них свыше 84 500 человек получили второй компонент вакцины, завершив полный курс вакцинации.

С начала прививочной кампании в регион поступило более 122 тысяч доз иммунобиологических препаратов для проведения вакцинации от коронавируса, 84 процента из них уже использованы.

В медицинских организациях региона развернуто 54 пункта вакцинации. К иммунизации также подключены 18 мобильных ФАПов, которые выезжают в населенные пункты, в различные организации и предприятия.

Без записи прививку можно сделать в гипермаркете «Глобус», в Александрове – в торговом центре «Саша» на ул. Ленина, 13. На днях дополнительный пункт вакцинации был развернут в головном корпусе Детской городской поликлиники №1 г. Владимира на ул. Студеная гора, 20а. В перспективе пункты вакцинации откроются и в других общественных местах.

Как сообщил и.о.директора департамента здравоохранения Александр Жестков, в этом году во Владимирской области планируется привить от новой коронавирусной инфекции не менее 60 процентов взрослого населения, это свыше 600 тысяч человек.