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Общество25 мая 2021 15:55

В кабинете вице-губернатора Романа Годунина проводится обыск

Силовики пришли к высокопоставленному чиновнику сразу после того, как он провел совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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В выходные Роман Годунин участвовал в акции "Русский лес".

В выходные Роман Годунин участвовал в акции "Русский лес".

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Наши источники в "белом доме" сообщают, что 25 мая в кабинет к вице-губернатору Роману Годунину пришли представители Следственного комитета. Силовики проводят обыск у чиновника. Правда в самом Следкоме пока не подтверждают факт обыска и возбуждения каких-либо дел в отношении вице-губернатора.

При этом Роман Годунин перед этим проводил совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду. Команда Годунина говорит, что в этот момент их никто не беспокоил, и совещание спокойно закончилось. Так что обыск начался уже около трех часов дня.

Как сообщил ряд СМИ, обыски в кабинете Романа Годунина могут быть связаны с уголовным делом в отношении 36-летнего гендиректора "ДСУ 3" Романа Головина, которого подозревают в ограничении конкуренции на аукционе по строительству Рпенского проезда (п. «в», ч. 2, ст. 178 УК РФ).