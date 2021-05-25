В кабинете вице-губернатора Романа Годунина проводится обыск

В выходные Роман Годунин участвовал в акции "Русский лес". Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Наши источники в "белом доме" сообщают, что 25 мая в кабинет к вице-губернатору Роману Годунину пришли представители Следственного комитета. Силовики проводят обыск у чиновника. Правда в самом Следкоме пока не подтверждают факт обыска и возбуждения каких-либо дел в отношении вице-губернатора.

При этом Роман Годунин перед этим проводил совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду. Команда Годунина говорит, что в этот момент их никто не беспокоил, и совещание спокойно закончилось. Так что обыск начался уже около трех часов дня.

Как сообщил ряд СМИ, обыски в кабинете Романа Годунина могут быть связаны с уголовным делом в отношении 36-летнего гендиректора "ДСУ 3" Романа Головина, которого подозревают в ограничении конкуренции на аукционе по строительству Рпенского проезда (п. «в», ч. 2, ст. 178 УК РФ).